زيباري: السيد الصدر مستاء وغياب تياره يغير الكثير من المعادلات

وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة ، إن "الحكومة استطاعت الحفاظ على نوع من الإستقرار والثبات في رغم الأحداث الإقليمية الأخيرة"، لافتاً إلى "الانتخابات القادمة ستكون الأصعب على جميع الفئات".وأضاف أن "الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الأول المقبل لن يتم تشكيلها دون توافق وطني، وسيكون لنا دوراً أكبر من السابق في تشكيل تلك الحكومة"، مبينا أن "التنصل من اتفاقات تشكيل الحكومة أمر معتاد".وأشار إلى أن "استمرار غياب التيار الصدري سيغير الكثير من المعادلات، والسيد مستاء من الأوضاع وهو حليف دائم لنا".وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "وجود تواصل بيننا وبين التيار الصدري ونطلع على وجهات نظرهم".