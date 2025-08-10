علي لاريجاني يزور العاصمة بغداد غداً

أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن أمين القومي الايراني سيزور يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ ، " يوم غد في بزيارة رسمية هي الاولى بعد تسنمه منصب امين مجلس الامن القومي الايراني".

وكان الرئيس الإيراني أصدر، قبل أيام، مرسوما عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الاسلامية علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.