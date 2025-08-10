الصفحة الرئيسية
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536678-638904546548078055.jpg
ممثلا العراق والكويت لدى مجلس الأمن يدينان خطة احتلال غزة
سياسة
2025-08-10 | 16:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
104 شوهد
أدان ممثل
العراق
لدى
مجلس الأمن
نيابة عن
المجموعة العربية
وممثل
الكويت
لدى المجلس نيابة عن
مجلس التعاون
لدول
الخليج
، اليوم الأحد، خطة "إسرائيل" لترسيخ احتلال
غزة
والتوسع الاستيطاني.
وقال
عباس كاظم عبيد
ممثل
العراق
نيابة عن
المجموعة العربية
: "نعتبر دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على
الضفة الغربية
المحتلة خرقا للقانون الدولي".
وأضاف ممثل العراق أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها أن تؤجج التوتر المتزايد في المنطقة، وشدد على إدانة تعرض المدنيين في
غزة
للقتل والتجويع والإذلال.
وطالب ممثل العراق
المجتمع الدولي
بالتحرك من أجل وقف العدوان على غزة.
من جهته، صرح طارق البناي ممثل
الكويت
لدى
مجلس الأمن
نيابة عن
مجلس التعاون
لدول
الخليج
، بأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بموجب الفصل السابع لوقف العدوان الغاشم على غزة وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأدان ممثل الكويت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في
القدس
والضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني.
وشدد في كلمته على أن الطريق الوحيد للأمن والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وأشار إلى أن إفلات
إسرائيل
من المحاسبة لم يعد مقبولا.
وثمن ممثل الكويت جهود
قطر
ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما رحب باعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر الجمعة على احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي الذي امتد نحو 10 ساعات.
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
العراق يدين بشدة خطة إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة
16:34 | 2025-08-08
سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة ينهار بالبكاء خلال كلمة امام مجلس الامن (فيديو)
06:00 | 2025-05-29
اليوم.. جلسة "عاجلة" لمجلس الأمن لبحث خطة "إسرائيل" لاحتلال غزة
05:00 | 2025-08-10
موسكو تنتقد رئاسة مجلس الأمن: ماطلت وأجلت الاجتماع بشأن غزة
12:59 | 2025-08-09
غزة
مجلس الامن
الدولة الفلسطينية
الولايات المتحدة
المجموعة العربية
المجتمع الدولي
عباس كاظم عبيد
الضفة الغربية
مجلس التعاون
مجلس الأمن
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
33.9%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
محليات
31.36%
02:31 | 2025-08-09
هل بالإمكان تعطيل الدوام الرسمي في بغداد و6 محافظات أخرى غداً؟
02:31 | 2025-08-09
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
محليات
18.81%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
15.94%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
أحدث الحلقات
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
اخترنا لك
علي لاريجاني يزور العاصمة بغداد غداً
15:14 | 2025-08-10
زيباري: السيد الصدر مستاء وغياب تياره يغير الكثير من المعادلات
15:11 | 2025-08-10
بينها تخص التجاوزات السكنية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
11:50 | 2025-08-10
استبعاد احمد الجبوري "أبو مازن" من الانتخابات المقبلة
10:09 | 2025-08-10
مجلس الوزراء يصوت على تعديل قرار خاص ببيع الأراضي المملوكة للبلديات للمتجاوزين عليها
08:01 | 2025-08-10
مجلس الوزراء يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة الأربعينية
07:46 | 2025-08-10
