ممثلا العراق والكويت لدى مجلس الأمن يدينان خطة احتلال غزة

وقال ممثل نيابة عن : "نعتبر دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على المحتلة خرقا للقانون الدولي".وأضاف ممثل العراق أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها أن تؤجج التوتر المتزايد في المنطقة، وشدد على إدانة تعرض المدنيين في للقتل والتجويع والإذلال.وطالب ممثل العراق بالتحرك من أجل وقف العدوان على غزة.من جهته، صرح طارق البناي ممثل لدى نيابة عن لدول ، بأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بموجب الفصل السابع لوقف العدوان الغاشم على غزة وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين.وأدان ممثل الكويت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في والضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني.وشدد في كلمته على أن الطريق الوحيد للأمن والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وأشار إلى أن إفلات من المحاسبة لم يعد مقبولا.وثمن ممثل الكويت جهود ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما رحب باعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية.جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر الجمعة على احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي الذي امتد نحو 10 ساعات.