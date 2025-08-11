الصفحة الرئيسية
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536710-638905004395411008.jpg
السوداني: صيف عام 2026 سيشهد تأمين منصة توفر الغاز
سياسة
2025-08-11 | 05:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، مواصلة تطوير إنتاج الكهرباء والمضي في بناء شراكات لتأمين الغاز للمحطات، فيما شدد على ان صيف عام 2026 سيشهد تأمين منصة توفر الغاز.
وقال
السوداني
في كلمة له خلال افتتاح الوحدة الغازية التوربينية (13) في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج
الطاقة الكهربائية
، "نشيد بجهود التعاون بين القطاع الخاص، وأجهزة الدولة، بما يثبت الشراكة الحقيقية لتقديم الخدمات"، مبينا ان "شركة ماس، و شركة GE، الى جانب العاملين في وزارة الكهرباء، أثبتوا القدرة والتفاني، والتقدير للظروف الصعبة التي جرى فيها التنفيذ".
وأضاف السوداني، "نعمل على شراكة أوسع في تأمين الغاز للمحطات، واستكمال تجهيز المنصة العائمة، والعمل على وجود منصة ثابتة لاستقبال الغاز في ميناء
الفاو
الكبير"، مبينا ان "صيف عام 2026، سيشهد تأمين منصة توفر الغاز، وتحقق المرونة في تلبية احتياجات المحطات الغازية".
وتابع أن "الحكومة عملت على عدة مسارات في ملف الكهرباء، وجميعها شهدت تقدماً ملحوظاً، بما سيحقق 60 ألف ميكاواط مضافة مع إتمام المشاريع الرئيسية".
وأشار السوداني الى "المضي في المشروع الأكبر مع GE بالتوربينات الغازية بما يستهدف انتاج 24 ألف ميكاواط، وكذلك مسار الإنتاج مع سيمنز بما يستهدف انتاج 15 الف ميكاواط، ومسار المحطات الحرارية لإنتاج 10 آلاف ميكاواط".
وشدد السوداني على "دعم مسار المحطات الاستثمارية التي ستضيف 10 آلاف ميكاواط، فضلاً عن مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة، بما يصل الى 3 آلاف ميكاواط".
وأكد السوداني على "العمل على مشاريع النقل والتوزيع وزيادة كفاءة
الشبكة الوطنية
واستدامة وصول التيار الكهربائي للمواطنين"، مؤكدا على "التوجه الى وضع مشروع متكامل للجباية، باستخدام أساليب حديثة سواء عبر المقاييس الذكية، أو بطاقات الدفع المسبق".
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد توفر مقومات نشوء صناعة وطنية تلبّي حاجة السوق المحلية
08:24 | 2025-05-14
هل سنشهد صيف لاهب هذا العام.. مؤشرات مقلقة!
11:38 | 2025-06-26
مدرب العراق يسعى لتأمين مباراة تجريبية ثالثة قبل الملحق المونديالي 2026
02:52 | 2025-07-15
المتطلبات والشروط.. التعليم تعلن توفر منح دراسية تركية
07:11 | 2025-06-12
السوداني
محطة
بسماية
منصة
الغاز
ت2026
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الطاقة الكهربائية
الشبكة الوطنية
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
40.12%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
محليات
23.56%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
ترندات
19.05%
09:57 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
09:57 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
17.26%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
اخترنا لك
بالاسماء.. وجبة جديدة من المرشحين المستبعدين عن السباق الانتخابي
08:59 | 2025-08-11
العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم أمنية بشأن الحدود المشتركة
08:11 | 2025-08-11
الأعرجي لـ لاريجاني: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار
06:54 | 2025-08-11
العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة
06:54 | 2025-08-11
استكمال جميع البنود.. الكهرباء النيابية تصوت على مشروع قانون الطاقة المتجددة
04:31 | 2025-08-11
ممثلا العراق والكويت لدى مجلس الأمن يدينان خطة احتلال غزة
16:23 | 2025-08-10
