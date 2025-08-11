الأعرجي لـ لاريجاني: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار

وقال للمستشار في بيان ورد لـ ، أن " استقبل اليوم، أمين للجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له".وأضاف المكتب، أن "الأعرجي رحب بلاريجاني والوفد المرافق له، وجرى بحث تعزيز العلاقات التأريخية بين البلدين والشعبين الجارين وسبل تطويرها الى آفاق أبعد ومجالات أوسع" .وتابع المكتب، أن "لاريجاني ثمن الدور الكبير للشعب العراقي بما يقدمه من خدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)"، واصفاً الشعب العراقي بـ"الشجاع والكريم، وأن اليوم يشهد على كرم العراقيين".وأوضح المكتب، أن "اللقاء شهد ايضاً، بحث تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، كما ناقشا الوضع الأمني في المنطقة وما يحصل من جرائم تجويع وقتل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشددين على "أهمية تحرك ، لإيقاف هذه الجرائم".وبحسب البيان، أكد الأعرجي، أن " تعمل وبشكل جاد لمنع أي خرق أمني هدفه التجاوز على أي من دول الجوار" .من جانبه، أشاد لاريجاني، بـ"الحكومة العراقية وسياستها الخارجية المتزنة وما ترتب من ذلك على أمن واستقرار والمنطقة".