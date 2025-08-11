العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم أمنية بشأن الحدود المشتركة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ، استقبل اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له. وأكد خلال اللقاء سعي الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".وجدد السوداني "الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على ، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".كما رعى، وفق البيان، "توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".من جانبه، نقل لاريجاني "تحيات الرئيس الإيراني إلى السوداني، مؤكداً حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة".