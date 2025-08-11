ماذا تضمنت مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وايران؟

وأوضح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، أن "ما وقع اليوم بحضور بين العراقي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو مذكرة تفاهم أمنية تتعلق بتطوير الاتفاق الأمني السابق بين وإيران".وأضاف ان "مذكرة التفاهم تركزت على تعزيز التعاون الأمني الحدودي المشترك بين البلدين الشقيقين وثانيًا التعاون الاستخباري وكذلك منع حالات التسلل المتقابل ودعم إجراءات حماية الحدود المشتركة للوصول إلى وضع أمني مسيطر عليه يخدم المصالح الوطنية الامنية لكلا للبلدين معًا".وتابع، أنه "تم التأكيد، خلال اللقاء، بين رئيس الوزراء ولاريجاني على ضرورة حل مشاكل المنطقة من خلال التفاوض والحوار والابتعاد عن التصعيد، كما تم مناقشة قضايا اخرى كموضوع الممرات الكبرى العابرة للدول واهمية العراقي والربط السككي وكذلك تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديدات الإقليمية وتطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة".