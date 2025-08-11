العراق وايران يبحثان مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط الشلامجة بالبصرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536762-638905282301694902.jpeg
العراق وايران يبحثان مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط الشلامجة بالبصرة
سياسة
2025-08-11 | 12:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 شوهد
بحث نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
علي لاريجاني
، اليوم الاثنين، مشروع خط
السكك الحديدية
الذي يربط الشلامجة بالبصرة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "حسين لاريجاني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تمت مناقشة مشروع خط
السكك الحديدية
الذي يربط الشلامجة بالبصرة، والتحديات التي تواجه إنجازه، بما في ذلك إزالة الألغام والعقبات الأخرى، مع الاتفاق على متابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية في كلا الجانبين لإيجاد الحلول اللازمة".
وأضاف البيان، أنه "تم التطرق إلى فكرة تمديد الخط الاستراتيجي من منطقة خسروي في الجانب الإيراني إلى
خانقين
وبغداد، وأهمية البدء بدراسة المشروع لما له من أثر في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنشيط السياحة الدينية، إلى جانب إمكانية ربط هذا الخط بمشروع
طريق التنمية
مستقبلاً".
وتناول اللقاء، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع الإقليمية والأمنية، بما في ذلك الوضع في غزة وخطورة احتلال الكيان الإسرائيلي للقطاع ومحاولات ترحيل سكانه إلى الأراضي المصرية، إضافة إلى بحث تهديدات الاحتلال بضم
الضفة الغربية
وانعكاساتها على المنطقة العربية، ومناقشة التهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخطورة الموقف، فضلاً عن التغيرات الجارية في سوريا وتأثيراتها على استقرار المنطقة".
وجرى التأكيد على "أهمية بناء آليات مشتركة للعمل الأمني على مستوى الإقليم، ومناقشة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن
الأمن الإقليمي
، إلى جانب طرح فكرة عقد اجتماع بصيغة (6+2) الذي يضم دول
مجلس التعاون الخليجي
الست إضافةً إلى
العراق
والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع التطرق إلى آخر التطورات على الساحة الدولية".
وفي ختام اللقاء، أعرب لاريجاني عن "شكره لوزير الخارجية على جهوده ومواقفه خلال حرب الكيان الإسرائيلي على
إيران
، مثمناً سياسة التوازن التي ينتهجها العراق في علاقاته الدولية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
العراق وايران يبحثان تطورات الحوار بين طهران وأوروبا والوضع الإنساني في غزة
16:48 | 2025-07-25
اعفاء مسؤولين وإحالة للمحاكم.. مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق بملف إعادة تأهيل السكك الحديدية
09:06 | 2025-05-27
تفاصيل زيارة وزيرة طرق ايران للعراق.. طهران تتحدث عن خط سككي آخر بعد الشلامجة-بصرة
01:57 | 2025-05-26
الاعرجي يبحث مع رئيس كردستان تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران
11:18 | 2025-07-09
العراق
ايران
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
المجلس الأعلى للأمن القومي
مجلس التعاون الخليجي
مشروع طريق التنمية
مجلس الوزراء ووزير
وزارة الخارجية
السكك الحديدية
الأمن الإقليمي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
30.6%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
محليات
28.11%
10:54 | 2025-08-11
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
10:54 | 2025-08-11
اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية
محليات
22.49%
08:54 | 2025-08-11
اطفاء تام لمنظومة الكهرباء في عدد من المحافظات العراقية
08:54 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
محليات
18.8%
13:45 | 2025-08-11
تصريح جديد من الكهرباء بشأن إطفاء الوحدات التوليدية
13:45 | 2025-08-11
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
اخترنا لك
لاريجاني من بغداد: نحن نفكر بأمن المنطقة كافة
14:05 | 2025-08-11
وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد
13:31 | 2025-08-11
ماذا تضمنت مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وايران؟
11:28 | 2025-08-11
بالاسماء.. وجبة جديدة من المرشحين المستبعدين عن السباق الانتخابي
08:59 | 2025-08-11
العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم أمنية بشأن الحدود المشتركة
08:11 | 2025-08-11
الأعرجي لـ لاريجاني: العراق يعمل جادا لمنع أي خرق هدفه التجاوز على أمن الجوار
06:54 | 2025-08-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.