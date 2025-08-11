وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان " وزير الطاقة السوري محمد والوفد المرافق له وصل إلى العاصمة العراقية في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في قطاع الطاقة لبحث تعزيز علاقات التعاون".وأضافت ان "الزيارة تهدف إلى مناقشة عدة مواضيع استراتيجية، في مقدمتها إمكانية إعادة تأهيل خط نقل النفط الواصل بين وميناء بانياس، إلى جانب بحث سبل التعاون في مشاريع الموارد المائية".