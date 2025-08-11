لاريجاني من بغداد: نحن نفكر بأمن المنطقة كافة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، الاثنين، أن بلاده تفكر بأمن المنطقة كافة.

وقال لاريجاني من وفق ما نقلته وكالة الانباء العراقية، "أجريت لقاءات متعددة في بغداد وتطرقنا خلالها إلى موضوعات إقليمية".

واعرب عن شكره للعراق لتقديم الخدمة لزائري الأربعين، كاشفا عن "توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع هدفها عدم ترك مجال للآخرين للإخلال بأمن البلدين".

واعتبر أن " لديه نضوج سياسي والمقاومة ليست بحاجة إلى الوصاية، ونحن نفكر بأمن المنطقة كافة"، مضيفا "الشعب العراقي شجاع وليس بحاجة إلى فرض إملاءات".