عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة
"باستثناء العراقيين".. الكويت ترفع شرط "التأشيرة المسبقة" لمواطني الخليج
سياسة
2025-08-12 | 01:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,569 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
قررت
وزارة الداخلية
الكويتية
، الغاء "تأشيرة الدخول المسبقة" لمواطني دول
مجلس التعاون الخليجي
الراغبين بدخول
الكويت
"باستثناء العراقيين".
واظهر القرار الذي نشره الموقع الرسمي لمطار
الكويت الدولي
، وتابعته
السومرية نيوز
، انه "بناء على تعليمات
الإدارة العامة
للهجرة بوزارة الداخلية فقد تقرر السماح لمواطني دول
مجلس التعاون الخليجي
(باستثناء العراقيين) بدخول
دولة الكويت
ويتم منحهم تأشيرة سياحية من كاونتر التأشيرات بمطار
الكويت
الدولي صالحة لمدة ثلاثة أشهر للإقامة المؤقتة بشرط استيفاء عدة شروط".
وتضمنت الشروط ان تكون "مهنة المسافر القادم هي: الطبيب، المحامي، المهندس، المعلم، القاضي، المستشار، أعضاء
النيابة العامة
، أستاذ جامعي، الصحفي، موظف الصحافة والإعلام،
الطيار
، محلل النظم، الصيدلي، مبرمج الكمبيوتر، المدير، رجل الأعمال، السلك الدبلوماسي، أصحاب ومدراء وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية، خريجي الجامعات".
ويجب على المسافر أن "يحمل جواز سفر صالح وليس جواز سفر عادي أو وثيقة سفر مؤقتة، كما يجب أن يكون لدى المسافر جواز سفر وإقامة في دول
مجلس التعاون
الخليجي صالحة لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ السفر إلى الكويت، بالإضافة الى انه لا يجوز إدراج المسافر على القائمة السوداء في دولة الكويت، ويجب على المسافر أن يحمل تذكرة ذهاب وعودة، كما يجب على المسافر تسجيل عنوان إقامته في الكويت عند التقدم بطلب الحصول على
التأشيرة
لدى مكتب التأشيرات في المطار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الكويت
العراق
مجلس التعاون الخليجي
وزارة الداخلية
النيابة العامة
الإدارة العامة
السومرية نيوز
الكويت الدولي
مجلس التعاون
دولة الكويت
