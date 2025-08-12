"باستثناء العراقيين".. الكويت ترفع شرط "التأشيرة المسبقة" لمواطني الخليج

واظهر القرار الذي نشره الموقع الرسمي لمطار ، وتابعته ، انه "بناء على تعليمات للهجرة بوزارة الداخلية فقد تقرر السماح لمواطني دول (باستثناء العراقيين) بدخول ويتم منحهم تأشيرة سياحية من كاونتر التأشيرات بمطار الدولي صالحة لمدة ثلاثة أشهر للإقامة المؤقتة بشرط استيفاء عدة شروط".وتضمنت الشروط ان تكون "مهنة المسافر القادم هي: الطبيب، المحامي، المهندس، المعلم، القاضي، المستشار، أعضاء ، أستاذ جامعي، الصحفي، موظف الصحافة والإعلام، ، محلل النظم، الصيدلي، مبرمج الكمبيوتر، المدير، رجل الأعمال، السلك الدبلوماسي، أصحاب ومدراء وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية، خريجي الجامعات".ويجب على المسافر أن "يحمل جواز سفر صالح وليس جواز سفر عادي أو وثيقة سفر مؤقتة، كما يجب أن يكون لدى المسافر جواز سفر وإقامة في دول الخليجي صالحة لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ السفر إلى الكويت، بالإضافة الى انه لا يجوز إدراج المسافر على القائمة السوداء في دولة الكويت، ويجب على المسافر أن يحمل تذكرة ذهاب وعودة، كما يجب على المسافر تسجيل عنوان إقامته في الكويت عند التقدم بطلب الحصول على لدى مكتب التأشيرات في المطار".