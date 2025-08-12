السامرائي يشدد على ضرورة منح الشباب فرصة أكبر للمشاركة بالحياة السياسية

– سياسة



شدد رئيس تحالف العزم ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منح الشباب فرصة أكبر للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "في اليوم ، نشدّد على ضرورة منح شبابنا فرصة أكبر للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتمكينهم من المساهمة في قيادة البلد، فهو الاستثمار الحقيقي من أجل مستقبل ، وبأفكارهم وعزيمتهم نصنع ونعزِّز الاستقرار والتنمية".