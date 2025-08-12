ملفات الانتخابات والبرنامج الحكومي على طاولة رئيسي الوزراء والجمهورية

وقال لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، إن "اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة وخططها الرامية لتحقيق التنمية والازدهار، فضلا عن مناقشة القضايا والملفات على الصعيد الإقليمي ودور وجهوده في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أيضا مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال المشاركة الواسعة واختيار الناخبين لممثليهم في بشكل يحقق تطلعاتهم ويلبي متطلباتهم في تحقيق التنمية الشاملة".