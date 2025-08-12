القضاء يؤيد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد الزرفي من الترشح

وذكرت الهيئة في ردها للطعن الذي تقدم به الزرفي واطلعت عليه ، أن الأخير لم يقدم الوثائق القانونية اللازمة للترشح، وهو ما دعا مفوضية الانتخابات لاستبعاده، مؤكدةً أن قرار المفوضية استند إلى اللوائح القانونية.وفي ردها للطعن الذي تقدمت به المحامية ، أشارت الهيئة القضائية الانتخابية في ، أن الأخيرة لم تقدم وثائقها الدراسية ضمن ملف ترشحها، كما ينص عليه القانون والتعليمات.وأيدت الهيئة قرار المفوضية باستبعادهما من الترشح لانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل.