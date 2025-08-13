بعد العراق.. ايران تهاجم معارضة الخارجية الامريكية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران

وقالت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تؤكد على الإرادة المشتركة لإيران والعراق لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والمسلمين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعتبر ذلك ضمانًا للسلام والاستقرار والأمن في الحدود المشتركة والمنطقة".وأضافت أن "تصريحات المتحدث باسم المعارضة لإبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين والعراق لتعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تُعدّ تدخلاً مرفوضاً في علاقات دولتين متجاورتين مستقلتين، ودليلاً واضحاً على نهج المزعزع للاستقرار تجاه دول المنطقة، ومؤشراً على سعي صناع القرار فيها المتواصل لزرع الفرقة بين الدول المجاورة والإسلامية".وبينت ان "هذه المواقف التدخلية تخالف مبادئ والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول".وسبق ان أصدرت في ، موقفا معارضا مشابها لتصريحات المتحدثة باسم الامريكية، مؤكدة ان يتمتع بالسيادة الكاملة، وانه ليس تابعا لسياسة أي دولة، ومن حقه ابرام الاتفاقيات الثنائية.وفي وقت سابق، زعمت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بروس، رداً على توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق، أن "الولايات المتحدة تدعم السيادة الحقيقية للعراق، وليس القوانين التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران".