النزاهة: لا تهاون مع من يستغل المال العام في الحملة الانتخابية

وقالت الهيئة في بيان لها ورد لـ ، إنها "تابعت إجراءات الفرق الفرعيَّة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها، للتأكُّد من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وإرساء مبادئ الشفافية، وعدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّـة من قبل المُرشّحين للانتخابات النيابيَّة المُقرَّرة في شهر تشرين الثاني القادم".وأكدت الهيئة أنها "لن تتهاون مع من يستغل موارد الدولة والمال العام في الحملة الانتخابية".