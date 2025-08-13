حزب الدعوة يعلن دعمه الكامل لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة ضد البعث

وذكرت الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نجدد دعمنا الكامل لموقف هيئة المساءلة والعدالة في إبعاد كل البعثيين المجرمين من ساحة العمل البرلماني والسياسي، وحمايةً لمسار العملية الديمقراطية من التلوث بأفكار الاستبداد التي عانى منها شعبنا عقودًا طويلة"، مشيرا الى ان "تمكين البعثيين من العودة إلى مواقع القرار لتضحيات أبناء انتفاضة صفر ولكل شهداء ".وتابع: "في مثل هذه الأيام الخالدة من تاريخ العراق المعاصر، هبّت جموع المؤمنين الأحرار في انتفاضة صفر لتعلن بصوت الحق الصادح أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن فكر الإمام الحسين عليه السلام سيبقى منارة للكرامة والحرية، مهما حاول الطغاة طمسه أو تشويهه".واستذكر الحزب بحسب البيان: " تضحيات أبناء الدعوة وأبناء شعبنا في تلك الملحمة، يؤكد أن هذه المواقف البطولية لم تكن حدثًا عابرًا، بل كانت امتدادًا طبيعيًا لمسيرة الرفض التي بدأها الإمام الحسين عليه السلام، ورسالة خالدة للأجيال بأن مقاومة الظلم فريضة، وأن الدفاع عن العقيدة والكرامة واجب لا يسقط بالتقادم"، لافتا الى انه "لقد تبنى دعاة الحق يومها أفكار الحسينية، وجعلوا من الانتفاضة وسيلة لكسر حاجز الخوف، وتثبيت أن صوت الحق يمكنه أن يعلو فوق أصوات المدافع والسجون، وأن الدم الطاهر الذي يُسفك في سبيل الله هو بذرة النصر الآتي".واختتم الحزب بيانه": " نحيي ذكرى انتفاضة صفر، نعاهد الله والشعب العراقي الكريم على أن نبقى أوفياء لخط الشهداء، متمسكين بالمبادئ التي استشهدوا من أجلها، سائرين على طريق المقاومة والإصلاح، حتى يتحقق للعراق ما خرجت من أجله تلك الجموع المؤمنة: الحرية، والكرامة، والعدالة".