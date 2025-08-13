السفارة العراقية بدمشق تنفي غلق منفذ القائم الحدودي

وقالت السفارة في بيان لها ورد لـ ، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده قيام بغلق منفذ القائم الحدودي، وتود السفارة ان توضح عدم صحة هذه الأنباء ونفيها القاطع لكل ماورد في هذا الموضوع".وأضافت السفارة، أن "هيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق قد اصدرت بيانا بهذا الشأن، وان الحركة الاقتصادية مع مستمرة، وكذلك حركة المسافرين ولكن شهد المنفذ انخفاض عدد الوافدين بسبب الزيارة الاربعينية، وستشهد الحركة زيادة في اعداد المسافرين والنقل التجاري بين البلدين بعد انتهاء الزيارة".