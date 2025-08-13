وقال كريم للسومرية نيوز، ان "اعتقال المتهم شاسوار رئيس جاء بأمر قضائي حسب المادة 431 من قانون العقوبات العراقية"، مبينا ان "الاعتقال يتعلق بدعوى قدمت من قبل النائبة شادي نوزاد سنة 2019".وبين انه "أكثر من مرة تم طلب حضور المتهم للقضاء لكنه رفض المثول أمام المحكمة، كما انه محكوم غيابياً بالسجن لمدة ستة أشهر دون التنفيذ من 2 في سنة 2019 ".وأكد أن "ما يتداول من تصريحات نواب الجيل الجديد حول أن الموضوع سياسي ويتعلق بمواقف معادية لحكومة الاقليم لاصحة لها فالموضوع قانوني وبأمر قضائي دون تدخل أية جهة سياسية".وشنت النائبة هجوما على الحزبين الحاكمين في الإقليم بعد إعلانها اعتقال شقيقها شاسوار في السليمانية مساء امس الثلاثاء، متهمة بـ"اختطافه" من قبل سلطات الإقليم لاسباب سياسية، نافية وجود استدعاء قضائي سابق له.الا ان وثائق اكدت وجود دعوى ضد شاسوار تتعلق بالتشهير من قبل النائبة السابقة شادي نوزاد، وعند العودة لتفاصيل القضية عام 2019 يتبين ان النائبة اتهمت عبد الواحد بتزييف "فيديو جنسي عنها" لاستخدامه في تهديدها.