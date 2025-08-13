"رسالة جديدة" من السيد الصدر بخط يده

نيوز-سياسة



كما جرت العادة، كتب زعيم رسالة جديدة على قوائم المواكب الخدمية التابعة للتيار الصدري، وهذه المرة كتب " بذمتكم"، في سياق اعتاد عليه منذ بدء نشر قوائم وموقف المواكب الخدمية للزائرين.





ونشر للسيد ، قوائم تضم مئات المواكب الخدمية واعدادها ومواقعها في محافظات كافة، في الوقت الذي يقترب موسم زيارة الأربعين من الذروة.







