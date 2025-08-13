الأعرجي والسفير التركي يؤكدان ضرورة استمرار التعاون بضبط الحدود وملف المياه ومكافحة الإرهاب

وقال في بيان ورد لـ ، إن "اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الجارين، وأهمية استمرار التعاون في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد ايضا، بحث ملف المياه وتنفيذ الشركات التركية للبنى التحتية المائية في ، وكذلك ملف أمن الحدود بين البلدين".وتابع المكتب، أن "الجانبين أكدا على ضرورة استمرار تعاون البلدين الجارين في القضايا والملفات التي تتعلق بضبط الحدود وملف المياه ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة".