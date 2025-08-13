السوداني يوجه الوزارات بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ترأس اليوم الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس العراقي وممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني".وبحسب البيان، أشار السوداني إلى "أهمية القطاع الخاص في بوصفه شريكاً في تنفيذ خطط التنمية، والتأكيد على جميع الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق".وأضاف المكتب أن "الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأقر التوصية بتعديل (427 لسنة 2017) ليشمل الآتي:أ. أنشطة القطاعين (الخاص والعام) كافة التي تحقق منافع تنموية واقتصادية واجتماعية، بالموافقة البيئية اعتماداً على تقرير الأثر البيئي، لحين استكمال تعديل وتحسين البيئة (27 لسنة 2009)، على أن تستخدم تقنيات صديقة للبيئة وفق أفضل المعايير البيئية.ب. الأنشطة الصناعية المقامة (قبل، وبعد) إصدار تعليمات المحددات البيئية لإقامة المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3 لسنة 2011).ج. تشديد المراقبة البيئية وتنفيذ شروط التحسين البيئي، بتعهد صاحب النشاط بإقامة أحزمة خضراء والمساهمة في الأنشطة التوعوية.وجرت الموافقة على قيام والمعادن/ للتنمية الصناعية بمنح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة لإنتاج البورسلين والكرانيت الصناعي والمنتجات الخرسانية في مدينة الاقتصادية بالنهروان، شهادة إكمال التأسيس باعتماد تقرير الأثر البيئي والموافقات البيئية المسبقة.كما تقرر التوصية بتعديل قرار (24930 لسنة 2024)، ليشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية على وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006 المعدل)، والمشروعات الحاصلة على إجازة (تحت التأسيس) من المديرية العامة للتنمية الصناعية على وفق قانون (20 لسنة 1998) التي تقام مشروعاتها على أراض مملوكة للدولة.وفي مسار دعم المشاريع الصناعية، تم إلزام المحافظات بتنفيذ قرار الصناعي رقم (29 لسنة 2025) بشأن تهيئة وفرز (1000) دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية.وفي إطار دعم برامج التنمية الصناعية في العراق، جرت الموافقة على إطلاق العمل في النافذة الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للتنمية الصناعية بهدف تسهيل إجراءات منح إجازة إكمال تأسيس للمشروعات الصناعية المستوفية للمتطلبات كافة خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك إلزام الوزارات والجهات القطاعية بالمخاطبات الخاصة بإكمال تأسيس المشروعات الصناعية عبر النافذة الإلكترونية، وعدم مخاطبة الجهات القطاعية الأخرى منعاً لتكرار طلبات منح الموافقة.وتقرر خلال الاجتماع تأليف لجنة قانونية فنية من الجهات القطاعية المعنية، تتولى دراسة اللائحة الفنية التنظيمية لتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال (30) يوماً.