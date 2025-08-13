القضاء يحذر بعض المرشحين: ستحرمون من المشاركة بالانتخابات

وذكر بيان للمجلس، "تزامنًا مع قرب موعد انتخابات ، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض المرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية، مستخدمين لغة غير مقبولة قانونًا، تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أو الإساءة بحق بقية المرشحين خارج سياقات التنافس الانتخابي، سواء بقصد أو بدونه. وهذا السلوك يتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وينذر باحتمالية حرمانهم قانونًا من المشاركة في الانتخابات".وأضاف: "لذلك، يدعو جميع المرشحين، أفرادًا وأحزابًا، إلى تجنب هذه الخطابات والتصريحات التي ستتم مراقبتها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه".