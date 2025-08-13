رئيس الوزراء يثمن الجهود الميدانية التي يبذلها القيسي في متابعة الملفات الخدمية

وقال للقيسي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم في التقى، اليوم الاربعاء؛ رئيس المهندس لبحث جملة من القضايا الخدمية والتنموية التي تخص عدداً من مناطق العاصمة".وأضاف ان " استعرض خلال اللقاء أبرز الاحتياجات العاجلة في ملفات البنى التحتية والتعليم والصحة".وأكد القيسي "على أهمية وضع خطط تنفيذية سريعة لإتمام المشاريع المتوقفة، وتسريع العمل في المشاريع قيد الإنجاز، بما يحقق تحسناً ملموساً في واقع الخدمات ويعزز فرص التنمية في تلك المناطق".من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على تلبية احتياجات المناطق المستحقة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع"، مثمناً "الجهود الميدانية التي يبذلها القيسي في متابعة الملفات الخدمية ونقل مطالب الأهالي إلى الجهات التنفيذية".