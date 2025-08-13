المالكي يشكر المساهمين في إظهار الزيارة الأربعينية بالشكل الذي يليق بها

وقال في كلمة له تابعتها ، ان "أربعينية الإمام الحسين (ع) تحولت إلى عنوان كبير للتحدي والوحدة الإسلامية والتعاون بين أبناء الوطن الواحد بمختلف مكوناته"، مبينا انه "بالوحدة الوطنية نبني لجميع العراقيين ليعيشوا إخوة متحابين".وأضاف ان "الغاية من إحياء أيام عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام هو تدريب النفس على الصبر والثبات على المبدأ عند مواجهة الطغيان والإنحراف"، لافتا الى انه "ينبغي الاستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على المبدأ والتمسك بالدين والعقيدة والبقاء على مع الله معها كانت الصعوبات والتحديات".وبين ان "إحياء الزيارة الأربعينية هو إستثمار صالح لعطاءات ثورة الإمام الحسين (ع) ودمه الطاهر"، لافتا الى ان "دم الإمام الحسين (ع) أحدث نقلة في مسيرة الرسالة والأمة نحو تكاملها وتمسكها بمبادئها".وذكر ان "الشهداء هم رصيد الأمة والصوت الذي يحمي مسيرتنا ويحمي أجيالنا"، لافتا الى ان "الأمة التي تحيي ذكرى شهدائها الذين بذلوا أنفسهم من أجل الخط والرسالة والمبدأ هي أمة حية".ودعا "الشباب إلى أن يكونوا أمناء للإمام الحسين (ع) ويجب أن تتحقق الرسالة التي خرج من أجلها".وأوضح "نجني اليوم ثمار تضحيات ودم الإمام الحسين عليه السلام وإرادته وعزيمته في المعركة التي خاضها وضحى من أجلها"، مقدما الشكر لـ"كل من أسهم في تسهيل حركة الزائرين من والحكومات المحلية وإظهار الزيارة الأربعينية بالشكل الذي يليق بها".