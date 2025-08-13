رئيس الوزراء: استثمارات العراق خلال عامين وصلت تجاوزت 100 مليار دولار

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأربعاء، ممثلي ائتلاف الشركات الـ6 المتقدمة لتأهيل وتطوير وتشغيل ، وذلك بحضور ممثلي (IFC) التي تقدم الاستشارات لوزارة النقل بشأن المشروع".وبارك "عقد باستعراض مشاريع الدولية، التي تعد الشريك المهم مع العراق بالعمل المشترك وتنفيذ الكثير من المشاريع في العديد من المحطات والقطاعات"، مثمنا "جهودها في انجاز العمل بشكل يليق بمطار بغداد الدولي، لما يمثله من أهمية للعراق الذي يشهد حالة تعافٍ واستقرار وتنمية وحركة اعمار في كل المحافظات".وأكد أن "موقع العراق الجغرافي المتميز دفعنا للاستثمار في النقل الجوي وحركة عبور الطائرات وتقديم الخدمة للمسافرين"، مشيراً إلى "وجود مشاريع حكومية كثيرة في هذا المجال".واكد ان "العراق يستقطب اليوم استثمارات عربية وأجنبية كبيرة في مختلف القطاعات تجاوزت 100 مليار دولار خلال عامين من عمر الحكومة"، موضحا ان " واجهة للعاصمة بغداد، ويجب ان يحظى بالتأهيل والتطوير المطلوب، والادارة التي توفر الخدمة وتحقق الإيرادات".وبين ان "هناك فرصة حقيقية وواضحة بزيادة اعداد المسافرين من الخارج إلى بغداد"، لافتا الى "إعادة النظر في اسلوب الادارة للقطاع الحكومي، في المطارات واغلب القطاعات".واكد ان "الفرصة متاحة في مطار بغداد، وفي مطارات النجف والبصرة والناصرية والموصل، واخترنا التجارب الناجحة بالمنطقة لادارة وتشغيل المطارات"، لافتا الى "اننا تعاقدنا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للعمل كجهة استشارية متخصصة لاعداد المحفظة الاستثمارية بشأن تطوير وتشغيل مطار بغداد".ورحب رئيس الوزراء "بكل الشركات العربية والاجنبية في العراق، وهي رسالة بأنه بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار"، لافتا الى ان "الحكومة ستقدم الدعم والإسناد وكل التسهيلات من اجل عمل الشركات".وبين ان "مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد مبني على رغبة للوصول الى افضل ائتلاف او شركة او مستثمر يقدم نموذجاً ناجحاً للمطار".