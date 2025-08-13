مستشارية الأمن القومي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم

أعلنت في ، الأربعاء، عدم وجود اتفاقية أمنية مع بل مذكرة تفاهم أمنية.

وجاء في بيان للمستشارية، "تناقلت بعض وسائل الإعلام والبرامج السياسية خبراً مفاده توقيع اتفاقية أمنية بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء زيارة الأمين العام لمجلس الإيراني إلى ".

وأضاف البيان أن "العراق لديه محضر أمني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقع بتاريخ 19 اذار 2023 عرف بالاتفاق الأمني المشترك الخاص بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية المتواجدة في الإقليمي".

ولفت البيان الى أنه "جرى التنسيق لتحويل هذا المحضر الأمني أو مذكرة تفاهم أمنية لنفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة"، مضيفا أن "مذكرة التفاهم أخذت وقتها الكافي وعُرضت في وتم إقرارها بقرار من المجلس وبقيت تنتظر التوقيع".

وشدد "كان مقررا زيارة احمديان، قبل تعيين لاريجاني كأمين عام لمجلس الأمن القومي، وبعد تعيين لاربجاني وزيارته لبغداد تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية بإشراف وحضور رئيس مجلس الوزراء".

وتابع البيان "مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعت أعدت قبل العدوان الصهيوني على وأخذت وقتها الكافي ووقعت عند تحقق الزيارة"، مؤكدا أنه "لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين، بل هي مذكرة تفاهم أمنية".