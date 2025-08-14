العراق "غاضب" من "رؤية اسرائيل الكبرى" ويطالب بموقف "حازم وفاعل"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " تعرب عن إدانة جمهورية ، بأشد العبارات، للتصريحات الصادرة عن كيان الاحتلال بشأن ما يُسمى “رؤية الكبرى”، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".وأضافت ان الوزارة ترى أن "هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق ، الأمر الذي يستدعي موقفاً عربياً ودولياً واضحاً وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات".وأكدت أن "هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".وشددت على أن "هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركًا فاعلاً لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".ويأتي هذا الموقف بعد مواقف مشابهة من وقطر والأردن ودول عربية أخرى، بالضد من تصريحات رئيس الكيان ، الذي قال في تصريحات انه "يحلم برؤية إسرائيل الكبرى"، وهذه الجملة تشير الى حلم التمدد الإسرائيلي على أجزاء من أراضي فلسطين والأردن والعراق والسعودية، من النيل الى .