رسالة جديدة من السيد الصدر عن "العسكرة".. هل ترتبط بمشهد "الباليستي داخل المراقد"؟

وكتب بخط يده على الإصدار الجديد من قوائم المواكب: "عسكرة المراقد ممنوعة".ويبدو أن هذه الرسالة مرتبطة بالاستعراض الذي قامت به بعض الفصائل داخل المراقد في خلال زيارة الأربعين، حيث تم حمل مجسمات لصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في إشارة دعم رمزية للحرب الإيرانية التي استمرت 12 يوما ضد الكيان، فضلا عن محور المقاومة عموما.