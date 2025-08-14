السوداني يصدر توجيها يخص الزوار الأجانب ويتحدث عن "ظاهرة الشعارات"

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر ببغداد، وتابع عبر دائرة تلفزيونية، سير الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية، مع وزراء الداخلية والصحة والكهرباء والنقل ومحافظي وبابل والنجف ورئيس ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية، وبحضور نائب وعدد من القادة الامنيين".

ونقل البيان عن قوله، "اكثر من 4 ملايين زائر اجنبي دخلوا للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية، واكثر من 3 مليون منهم غادروا البلاد"، مؤكدا على "تعزيز خطة النقل وان تكون هناك متابعة دقيقة لنقل الزائرين من محافظتي كربلاء والنجف الى المحافظات الاخرى".

وأضاف " نوجه بتهيئة المطارات والمنافذ الحدودية، واستنفار جميع الموظفين لتسهيل عملية مغادرة الزوار الاجانب، و يجب تركيز الجهد المكثف ومراجعة الخطط لمنع وقوع حوادث مرورية، وتأمين انسيابية عودة الزوار الى مناطقهم".

ولفت الى أن "الجهد الاستخباري في تأمين الزيارة مميز، ووجوب استمراره لما بعد الزيارة"، معتبرا أن "ظاهرة الشعارات السياسية واستغلال الزيارة مرفوضة بشكل قاطع، ويجب منع دخول المواكب العسكرية".



كما وجه بـ"تكثيف الجهود لإكمال الطرق والمشاريع الخدمية المتعلقة بالزيارات المليونية، والتي انجزنا نسبة كبيرة منها والمتبقي قيد التنفيذ"، مؤكدا على "التعاون الواسع مع المواكب الحسينية التي قدمت صورة من صور البذل والعطاء، وهم السبب الرئيس في انجاح الزيارة، ونؤكد على دور فرق الدفاع المدني وضرورة مراجعة اجراءاتها وخططها لمنع وقوع الحوادث.



ووجه أيضا بـ"تكامل العمل بين الاجهزة الامنية والخدمية والصحية لتسهيل حركة الزائرين واصحاب المواكب"، معربا عن شكره "لمن ساهم بهذا الجهد الايماني والانساني، من وزارات امنية ومدنية وكذلك العتبات الدينية والحكومات المحلية".