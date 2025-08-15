مستندًا الى مادة قانونية صريحة.. محامٍ يتكفل بالدفاع عن المنتسب الذي سحب العلم الإيراني

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مستندًا الى مادة قانونية صريحة.. محامٍ يتكفل بالدفاع عن المنتسب الذي سحب العلم الإيراني

سياسة

2025-08-15 | 01:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مستندًا الى مادة قانونية صريحة.. محامٍ يتكفل بالدفاع عن المنتسب الذي سحب العلم الإيراني
2,073 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

اعلن احد محامي محافظة صلاح الدين، التكفل بالدفاع عن المنتسب الأمني الذي تم اعتقاله على خلفية منع زائرة إيرانية من رفع العلم الإيراني خلال مسيرها في طريق الزائرين الى كربلاء المقدسة.

واكد المحامي محمد عبد الخالق من محافظة صلاح الدين، انه يتكفل بالدفاع عن المنتسب عمر النعيمي الذي سحب العلم الإيراني من الزائرة الإيرانية، مشيرا الى انه "يتطوع توكلاً بالدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية، ووفق القانون".

وأوضح ان المادة القانونية وفقا لقانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986، والقرارات الحكومية النافذة، فانه ُيمنع رفع أي علم غير العلم العراقي في المناسبات الوطنية أو الدينية الرسمية داخل العراق، ومنها زيارة الأربعين، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى الفتنة أو الاحتكاك بين المشاركين.

وتسبب ظهور منتسب امني وهو يسحب العلم الإيراني من يد زائرة إيرانية بقوة، بعد ان امتنعت من انزال العلم الإيراني، بضجة كبيرة في الأوساط الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدى بعض النواب برفع دعاوى قضائية وطلب معلومات المنتسب الأمني لمحاسبته قانونًا، الامر الذي خلق رد فعل عكسي على المستوى الشعبي الذين اشاداوا بخطوة المنتسب ورفضوا محاسبته، فيما اعتبر اخرون ان تصرفه فردي دون توجيهات مركزية.

لكن يبدو ان التصرف ليس فرديًا بالحقيقة، فلقد تكررت الحالة في اكثر من زيارة، ففي زيارة العام الماضي ظهر ضابط في الشرطة الاتحادية وهو يسحب العلم الإيراني من الزائرين ويمنع رفعه، ما يشير الى وجود توجيهات مركزية فعليا بهذه القضية، وذلك خلافا لمحاولات تصوير الخطوة طائفيًا.
 
 
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
Play
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Play
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
Play
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Play
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
Play
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
Play
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
Play
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
Play
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
Play
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Play
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
Play
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Play
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
Play
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
Play
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
Play
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
Play
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11

اخترنا لك
خلال لقائه رئيس وأعضاء تحالف عزم.. السوداني يؤكد على أهمية الانتخابات المقبلة
09:42 | 2025-08-15
رئيس مجلس بغداد يعلن بدء عطلة الفصل التشريعي الثاني
05:15 | 2025-08-15
بينما يتلقى اتهامات أمريكية.. مصرف الرافدين في واشنطن لتوقيع اتفاقيات "رقابة"
04:37 | 2025-08-15
اذا رافقته طائرات روسية "ستُضرب".. بوتن سيصل الى الاسكا "داخل حلقة فولاذية"
04:02 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
السوداني يصدر توجيها يخص الزوار الأجانب ويتحدث عن "ظاهرة الشعارات"
15:06 | 2025-08-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.