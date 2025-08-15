اذا رافقته طائرات روسية "ستُضرب".. بوتن سيصل الى الاسكا "داخل حلقة فولاذية"

وتستعد القوات الأميركية والكندية لتنفيذ عملية أمنية جوية مشددة في ألاسكا لحماية الرئيس الروسي خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي ، رغم أن هذه القوات نفسها كانت قبل أسابيع فقط تواجه طائرات عسكرية روسية قرب المجال الجوي الأميركي، بحسب الديلي ميل.وسيدخل ما يُعرف بـ"حلقة فولاذية جوية" تُشرف عليها القوات الأميركية والكندية ضمن لأميركا الشمالية، فيما قال سكوت كلانسي، اللواء المتقاعد في الكندي الملكي ونائب قائد الجوي لأميركا الشمالية السابق في منطقة ألاسكا، لصحيفة ديلي ميل: "الأمر يحمل بالفعل قدرًا من المفارقة."وتابع: "الحماية المقدّمة للمجال الجوي لأميركا الشمالية قائمة دائمًا، بغض النظر عن هوية الزائر. سيكون الوضع مشابهًا حتى لو زار في ".ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت طائرات روسية سترافق طائرته لبعض أجزاء الرحلة، أو ما إذا كانت الطائرات الأميركية ستتولى ذلك، لكن كلانسي يرى أن هذا مستبعد جدا، وقال: "لن يُمنح الطيران الروسي أي إذن بدخول المجال الجوي الأميركي أو الكندي، وإذا حاولوا الدخول دون إذن، فستعترضهم طائراتنا وتُجبرهم على المغادرة".وتابع: "بوتين لا يسعى إلى مواجهة خلال هذه القمة. ما يريده هو أن تُصبح القمة نفسها وطبيعة التعامل بين الجانبين هي محور الاهتمام، وليس الجوانب الأمنية، لا أعتقد أن الجيش الروسي سيقوم بأي تصرفات من هذا النوع، سيكون ذلك سابقة غير معهودة."وستتولى الأميركية قيادة الخطة الأمنية المحكمة خلال القمة. وفي حال استدعت الحاجة، ستطلب مزيدا من الدعم الجوي.ومن المتوقع وجود عدد كبير من الطائرات في الجو أو على أهبة الاستعداد الأرضي لمواجهة أي تهديد محتمل، بما في ذلك مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود، كلها تُدار من مقر قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في ولاية كولورادو.