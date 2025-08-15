اذا رافقته طائرات روسية "ستُضرب".. بوتن سيصل الى الاسكا "داخل حلقة فولاذية"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537257-638908438072336453.jpeg
اذا رافقته طائرات روسية "ستُضرب".. بوتن سيصل الى الاسكا "داخل حلقة فولاذية"
سياسة
2025-08-15 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,200 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
تترقب انظار العالم باهتمام، قمة الاسكا التي ستعقد بين
ترامب
وبوتن، فيما تبقى التفاصيل المحيطة بالقمة قيد المراقبة والتحليل والاهتمام، من بينها منع الطائرات الروسية العسكرية من مرافقة بوتن، وستتولى طائرات كندية وامريكية حمايته في الأجواء.
وتستعد القوات الأميركية والكندية لتنفيذ عملية أمنية جوية مشددة في ألاسكا لحماية الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، رغم أن هذه القوات نفسها كانت قبل أسابيع فقط تواجه طائرات عسكرية روسية قرب المجال الجوي الأميركي، بحسب الديلي ميل.
وسيدخل
بوتين
ما يُعرف بـ"حلقة فولاذية جوية" تُشرف عليها القوات الأميركية والكندية ضمن
قيادة الدفاع الجوي
لأميركا الشمالية، فيما قال سكوت كلانسي، اللواء المتقاعد في
سلاح الجو
الكندي الملكي ونائب قائد
قيادة الدفاع
الجوي لأميركا الشمالية السابق في منطقة ألاسكا، لصحيفة ديلي ميل: "الأمر يحمل بالفعل قدرًا من المفارقة."
وتابع: "الحماية المقدّمة للمجال الجوي لأميركا الشمالية قائمة دائمًا، بغض النظر عن هوية الزائر. سيكون الوضع مشابهًا حتى لو زار
كيم جونغ أون
الأمم المتحدة
في
نيويورك
".
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت طائرات روسية سترافق طائرته لبعض أجزاء الرحلة، أو ما إذا كانت الطائرات الأميركية ستتولى ذلك، لكن كلانسي يرى أن هذا مستبعد جدا، وقال: "لن يُمنح الطيران الروسي أي إذن بدخول المجال الجوي الأميركي أو الكندي، وإذا حاولوا الدخول دون إذن، فستعترضهم طائراتنا وتُجبرهم على المغادرة".
وتابع: "بوتين لا يسعى إلى مواجهة خلال هذه القمة. ما يريده هو أن تُصبح القمة نفسها وطبيعة التعامل بين الجانبين هي محور الاهتمام، وليس الجوانب الأمنية، لا أعتقد أن الجيش الروسي سيقوم بأي تصرفات من هذا النوع، سيكون ذلك سابقة غير معهودة."
وستتولى
الخدمة السرية
الأميركية قيادة الخطة الأمنية المحكمة خلال القمة. وفي حال استدعت الحاجة، ستطلب مزيدا من الدعم الجوي.
ومن المتوقع وجود عدد كبير من الطائرات في الجو أو على أهبة الاستعداد الأرضي لمواجهة أي تهديد محتمل، بما في ذلك مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود، كلها تُدار من مقر قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في ولاية كولورادو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
"جمرة القيظ" تضرب العراق: موجة حر "لاهبة" تستمر حتى شهر آب
03:28 | 2025-07-28
ترامب يهدد "آبل" برسوم جمركية إذا لم تصنع هواتف "آيفون" في أمريكا
08:21 | 2025-05-23
أول تعليق روسي على "الضربات الإسرائيلية" في سوريا
16:41 | 2025-07-16
"العمدة" يستدعي لاعبًا من الدوري الأسترالي.. من هو "عبد الإله فيصل"؟
03:46 | 2025-07-08
بوتن
ترامب
الاسكا
قيادة الدفاع الجوي
فلاديمير بوتين
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الخدمة السرية
دونالد ترامب
قيادة الدفاع
كيم جونغ أون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
29.69%
03:52 | 2025-08-14
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2025-08-14
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
27.59%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
21.5%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام
أخبار الطقس
21.23%
01:27 | 2025-08-14
انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام
01:27 | 2025-08-14
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
خلال لقائه رئيس وأعضاء تحالف عزم.. السوداني يؤكد على أهمية الانتخابات المقبلة
09:42 | 2025-08-15
رئيس مجلس بغداد يعلن بدء عطلة الفصل التشريعي الثاني
05:15 | 2025-08-15
بينما يتلقى اتهامات أمريكية.. مصرف الرافدين في واشنطن لتوقيع اتفاقيات "رقابة"
04:37 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
مستندًا الى مادة قانونية صريحة.. محامٍ يتكفل بالدفاع عن المنتسب الذي سحب العلم الإيراني
01:53 | 2025-08-15
السوداني يصدر توجيها يخص الزوار الأجانب ويتحدث عن "ظاهرة الشعارات"
15:06 | 2025-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.