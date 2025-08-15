بينما يتلقى اتهامات أمريكية.. مصرف الرافدين في واشنطن لتوقيع اتفاقيات "رقابة"

ونشرت في تصريحا لمدير ، ظاهر الفتلاوي قوله وتابعته ، جاء فيه إنه "في خطوة استراتيجية جديدة تعكس تنامي مكانة المالية على الساحة الدولية، شهد مقر في واشنطن توقيع اتفاقية شراكة مهنية بين مصرف وشركة K2 Integrity الأمريكية، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والرقابية".وأضاف أن "الاتفاقية تتضمن تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أنظمة الامتثال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الرقابية للمصارف العراقية"، لافتاً إلى أن "هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية لبناء قطاع مالي قوي وشفاف قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقع العراق كمركز مالي واعد في المنطقة".وبين أن "هذه الشراكة تمثل قفزة نوعية في مسار الإصلاح المصرفي"، مشيرًا إلى أن "الاتفاقية ستسهم في تعزيز الثقة بالمصارف العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع البنوك المراسلة حول العالم، بما يدعم أهداف الحكومة في بناء قطاع مالي قوي، شفاف، ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.ويعد هذا العقد، جزءا من عقود أخرى وقعها مصرف الرافدين مع مؤسسات مصرفية أمريكية لاعادة هيكلة المصرف وتحسين إجراءاته الالكترونية والمصرفية، في الوقت لا يزال احد أعضاء الأمريكي يتهم مصرف الرافدين بمساعدته على "تمويل فصائل مسلحة داخل وخارج العراق"، واخرها تقرير امريكي ناقش تمويل مصرف الرافدين فرع ، للحوثيين، وهي نقطة طرحت للنقاش خلال اجتماع وزير الخارجية العراقية مع الامريكية في نيسان الماضي.