مترأساً وفدي العزم وتفوق.. السامرائي يبحث مع السوداني ملفات تخص الأنبار

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، إن " ترأّس وفداً من أعضاء تحالفي العزم وتفوّق في ، ووزير التربية إبراهيم النامس، للقاء ، ، الخميس، حيث بحث عدداً من القضايا التي تخص محافظة واستحقاقات المرحلة المقبلة".وأضاف "جرى خلال اللقاء استعراض الملفات الخدمية والتنموية التي تحتاجها المحافظة، إلى جانب بحث آليات تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومة والقيادات المحلية، بما يسهم في دعم الحضور والتمثيل الفاعل للمحافظات على الساحة الوطنية".