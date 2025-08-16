السوداني يؤكد الاستعداد لإطلاق مشروع بابل عاصمة العراق الصناعية

وثمن جهود العاملين والجهات التي ساهمت في انجاز متطلبات هذا المشروع الذي يأتي ضمن القرض البريطاني، مؤكداً أن تعاني من شحة مشاريع البنى التحتية وخصوصا المتعلقة بمياه الصرف الصحي، وأكد أن طريقة التنفيذ تتطلب تحملاً وتعاوناً من المواطنين بسبب اعمال الحفر العميق، موجها جهة التنفيذ باتخاذ اجراءات سلامة العاملين والمواطنين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز.وأوعز السوداني، بتشكيل فريق من الدوائر الخدمية بالمحافظة لمعالجة مشكلة التعارضات التي ستظهر خلال مراحل التنفيذ، مشددا على ضرورة التنفيذ وفق المواصفات والمخططات المحددة، وبمستوى الخدمة التي تلبي حاجة ابناء محافظة .وأكد رئيس مجلس الوزراء، تركيز الحكومة على مشاريع البنى التحتية كونها تؤسس الى التنمية، وأن محافظة بابل تشهد مشاريع على مستوى القطاع الصناعي والزراعي، مشيراً إلى ما أطلقه مؤخرا خلال زيارته الى المحافظة من اعمال تنفيذية لمصانع مهمة، وهي تستعد لأطلاق مشروع بابل عاصمة الصناعية.ويعد مشروع مجاري الصوب الصغير لمدينة الحلة/ المرحلة الثانية من المشاريع المهمة، حيث أطلقت المرحلة الاولى للمشروع قبل عام ونصف، وهو مشروع متكامل يتضمن شبكات ومحطات رفع لمياه الصرف الصحي والامطار مع اعمال البنى التحتية.