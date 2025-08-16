تحالف العزم يهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذكرى 79 لتأسيسه ويشيد بدوره الوطني

وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يتقدّم تحالف العزم بأصدق التهاني والتبريكات إلى قيادة الحزب وكوادره وأعضائه وجماهيره، وإلى شعب العزيز، تقديراً لمسيرته النضالية ودوره البارز في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحماية الحقوق الدستورية.وأضاف، لقد كان للحزب، بقيادة زعيمه ، امتداداً لمسيرة والده المناضل الملا ، أثرٌ واضح في الدفاع عن قضايا شعب كردستان، وترسيخ مبادئ الشراكة والتعايش، والمساهمة في بناء دولة اتحادية مستقرة تحترم التنوع وتخدم وحدة .وتابع، إننا في تحالف العزم، إذ نهنئ بهذه المناسبة الوطنية، نؤكد أهمية استمرار التعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ مبادئ الدستور، وتجاوز التحديات، وبناء عراق آمن مزدهر لكل أبنائه.