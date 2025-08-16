السامرائي وبارزاني يبحثان تعزيز الشراكة السياسية ودعم استحقاقات المرحلة المقبلة

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السامرائي، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ، اليوم السبت، بمصيف في ، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية المهمّة، وسبل تعزيز التعاون بين القوى السياسية بما يضمن استقرار البلاد ودعم استحقاقات المرحلة المقبلة".وفي مستهل اللقاء، قدّم السامرائي "التهاني إلى وقيادة الحزب وكوادره بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي توافق اليوم، معرباً عن تقديره لمسيرة الحزب ودوره في ترسيخ قيم الحرية والشراكة الوطنية".وناقش الجانبان "مسارات وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه ، مع التأكيد على أهمية الحوار البنّاء وتغليب لغة التفاهم في معالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم، بما يصون وحدة العراق ويعزز مسار التنمية والاستقرار".وحضر اللقاء عدد من قيادات تحالف العزم، وفق البيان.