إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537426-638910119748623192.jpg
15 يومًا لحسم استبعاد المرشحين من الانتخابات.. و650 اسمًا على طاولة "المساءلة"
سياسة
2025-08-17 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أكدت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الاحد، ان الحسم النهائي للمستبعدين من الانتخابات ستنتهي خلال 15 يومًا، فيما سيكون مطلع تشرين الأول المقبل الموعد النهائي للمصادقة على المرشحين، فيما اشارت هيئة المساءلة والعدالة الى شمول 250 مرشحا باجراءات الهيئة.
وقال رئيس الفريق الإعلاميِّ للمفوّضيَّة،
عماد جميل
، إنَّ "مجلس المفوّضين يصادق على الأسماء قبل شهرٍ من موعد الاقتراع"، متوقعًا "الانتهاء من جميع الإجراءات، بعد تدقيق الأسماء من قبل الجهات المختصَّة خلال (15) يومًا، مع إمكانيَّة التمديد في حال استبدال المرشّحين أو الطعون المقدَّمة من المستبعدين".
وأشار جميل إلى أنَّ عدد المستبعدين حتى الآن وصل إلى (200) مرشّح، مع احتمال زيادته على وفق القائمة النهائيَّة للهيأة.
من جانبه، أكّد المتحدِّث باسم الهيأة الوطنيَّة للمساءلة والعدالة،
صلاح الجبوري
، أنَّ "عدد المرشَّحين المشمولين بإجراءات الهيأة بلغ حتى الآن (253) مرشّحًا، بعد استدعاء (404) مرشّحين للتحقق من وثائقهم الرسميَّة التي تُثبت عدم انتمائهم لحزب البعث المنحلِّ أو عدم شغلهم مناصب عليا فيه".
وأوضح
الجبوري
أنَّ هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مصداقيَّة العمليَّة الانتخابيَّة ومنع أيِّ مرشّحٍ غير مستوفٍ للشروط القانونيَّة من المشاركة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ووفقا لذلك، فإن هناك حوالي 200 مرشح تم استبعاده من قبل المفوضية لاسباب تتعلق بنقص الوثائق او الجرائم الجنائية، فيما تتحدث المساءلة عن 250 مرشحا مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة، ومن غير المعلوم ما اذا كان هؤلاء ضمن قائمة الـ400 اسم الذين يتم التحقيق بحقيقة صلتهم بحزب البعث، ام انها قائمة منفصلة تجعل المجموع يبلغ اكثر من 650 مرشحا قد تشمله إجراءات المساءلة والعدالة، وهذا الرقم يتسق مع تصريح المفوضية يوم امس التي اشارت الى وجود طلبات استبعاد لـ200 شخص باجراءات المساءلة والعدالة، مع وجود قائمة أخرى بـ404 شخصا تم استدعاءهم الى الهيئة للتحقق من وثائق صلتهم بالبعث.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
