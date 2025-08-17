القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل

وقال المصدر الحكومي في تصريحات للجزيرة وتابعتها ، ان " سينسحب من ومطار وقيادة باتجاه ".وأشار الى ان "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مبينا ان "المدربن العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".وتتطابق هذه المعلومات، مع تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد وصحيفة الشرق الأوسط عن بدء سحب ونقل معدات أمريكية من غربي ، وذلك تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على انهاء مهمة التحالف الدولي ابتداء من أيلول 2025، في حين تبقى القوات في أربيل وشمال العراق لغاية أيلول 2026.