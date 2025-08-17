أجواء الأربعين لم تنتهِ.. مدينة مشهد تستعد لاستقبال "ضعف" زائري كربلاء

وقال المحافظ مظفري، إن "المدينة مستعدة لتقديم خدمات منظمة وعالية الجودة للزوار من خلال الموارد الحكومية والمشاركة العامة"، مبينا ان "عدد الزوار المتوقع هو نحو ضعف العدد المقدر للإيرانيين المشاركين في مراسم الأربعين في ".واوضح أنه "تم التنسيق مع البلديات والمحافظات المجاورة وسلطات لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق لاستقبال هذا التجمع الحاشد، وتوقعت السلطات إقامة أكثر من 850 ألف ليلة مبيت خلال هذه الفترة، باستخدام الطاقة الاستيعابية للفنادق العامة والخاصة".وأشار مظفري إلى أن "كرم الضيافة أصبح تقليدًا مجتمعيًا في مشهد، حيث يستضيف العديد من السكان الحجاج في منازلهم، مبينا ان مشهد ستستضيف أكثر من 6.5 مليون حاج".وللعشر الأواخر من شهر صفر أهمية خاصة لدى ، إذ تتزامن مع الأربعين، التي تُمثل نهاية فترة الحداد الأربعينية على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وبينما تُعتبر الوجهة الرئيسية للأربعين، أصبحت مدينة مشهد أيضًا وجهةً تقليديةً للزيارة خلال هذه الفترة.