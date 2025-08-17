القضاء: فتح مقبرة الخسفة ضمان لاستحصال حقوق الشهداء وذويهم

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "عملية الفتح حضرها رئيس والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والقاضي رئيس المقابر الجماعية في المحافظة، فضلا عن محافظ ومؤسسة الشهداء وعدد من الأجهزة الامنية وممثلين عن جامعتي ونينوى".وأضاف المجلس، أنه "تمت المباشرة بانتشال رفات بعض الشهداء المغدورين على أطراف حفرة الخسفة بعد انتهاء اعمال الجهد الهندسي في من رفع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة التي وضعها كيان الإرهابي بعد أن أقدم على اعدام الآلاف من أبناء المحافظة ورميهم داخل الحفرة لتغطية عمليته الاجرامية".وأوضح للتعاون القضائي الدولي أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توثيق جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وضمان استحصال حقوق الشهداء وذويهم ضمن إطار قانوني وإنساني متكامل، وبإشراف مباشر من قبل ".كما أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن "هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في مسار العدالة وحفظ الذاكرة العراقية، لتبقى شاهداً على فظاعة الجرائم المرتكبة، ولإيصال رسالة واضحة بأن العدالة ستبقى حاضرة في مواجهة الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".