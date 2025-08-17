أكثر من 250 مرشحاً.. قوائم جديدة بأسماء المستبعدين من الانتخابات

– سياسي

تنشر نيوز، اليوم الاحد، أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات والتي وصلت اعدادهم الى 253 مرشحا.

وادناه أسماء المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات:

