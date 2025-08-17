وقال في تصريح لـ ، "باشرنا بجمع تواقيع نيابية لغرض عقد جلسة عاجلة ومهمة للمضي بالتصويت على قانون ".واعتبر الحيدري، هذا القانون "من القوانين المهمة والحساسة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة، وضمانة لوحدة امام هذه التحديات والتدخلات الخارجية الساعية للنيل من سيادة العراق وشعبه".وطالب، النواب الذين لم يوقعوا على طلب عقد الجلسة بـ"الإسراع بإضافة أسمائهم" فيما وصفها بـ"قائمة ساتر الشرف البرلماني؛ اكراما لدماء الشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة".وثمن الحيدري، خطوة بعض النواب الساعين لـ"ارتداء زي العسكري داخل في يوم التصويت".