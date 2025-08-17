رئيس الوزراء يوجه: أسعار الوحدات السكنية مدعومة وضرورة ان تتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطنين

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار"، مبينا ان "الاجتماع خصص لمناقشة الموديل الاقتصادي الذي جرى اعتماده لمشروع الجديدة، الذي يتضمن طبيعة وتوزيع المباني والوحدات السكنية البالغ عددها للمرحلة الأولى 11 ألف وحدة سكنية، والمناطق التجارية والمساحات ، وتوفير البنى التحتية".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الأهمية الكبيرة لمشروع مدينة الجديدة، إذ يعد واحداً من خطط الحكومة في معالجة أزمة السكن، لاسيما في العاصمة التي تشهد تنامياً سكانياً متصاعداً"، موجها ان "يستهدف المشروع فقط أهالي مدينة الصدر وفقاً لنتائج التعداد السكاني لعام 2024، وكذلك أن تكون أسعار الوحدات السكنية مدعومة وتتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطنين".وجرى خلال الاجتماع حسم ملف مشروع سكن موظفي شبكة الاستثماري، الذي ظل معلقاً لسنوات، حيث جرى اتخاذ قرار بالموافقة على المضي بانجازه وذلك تثميناً لجهود العاملين في الشبكة، والتضحيات الكبيرة التي قُدمت منذ عام 2003، ولغاية يومنا، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء "بالإسراع في إصدار الإجازة الاستثمارية واستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع".