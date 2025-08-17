المفوضية تنفي استبعاد محمد الحلبوسي من الانتخابات

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، انه "لا صحة للوثيقة التي تشير إلى استبعاد تقدم من الانتخابات"، مبينة ان "الوثيقة المتداولة مزورة".ودعت المفوضية "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم اعتماد أي وثيقة أو قرار يخص عمل المفوضية إلا من خلال موقعها الرسمي".