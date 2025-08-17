المشهداني يوافق على إدراج مقترح تعديل قانون وزارة التربية

وافق رئيس ، على إدراج مقترح تعديل قانون على جدول أعمال البرلمان.

وقال مكتب في بيان، "رئيس محمود المشهدانيّ يوافق على إدراج مقترح لقانون رقم(22)، للعام 2011 على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان".

أدناه وثيقة تتضمن موافقة ..