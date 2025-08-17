بغداد وواشنطن تبحثان ملف النفط ومسار العلاقات الثنائية

وقالت ، في بيان "استقبل نائب رئيس ، ، اليوم الأحد القائم بالأعمال الأمريكي في ، السفير فاجن".وجرى خلال اللقاء "بحث مسار العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بدور الشركات العاملة في العراق، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالقة بين شركات النفط العاملة في ، وسبل معالجتها بما يتيح استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم".كما تطرق الجانبان إلى "تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السفير فاجن موقف الحكومة الأمريكية من المستجدات في منطقة الشرق الأوسط".