المفوضية تختبر الية الإرسال الالكتروني لنتائج الانتخابات

وقال رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، ، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ "المحاكاة الأولى حقّقتْ نجاحًا في عمل البرمجيات والأجهزة، كما أظهر الموظفون الذين خضعوا للتدريب المركزيِّ قدرةً جيّدةً على التعامل مع ".وأشار إلى أنَّ "إدخال أجهزة الإرسال في المحاكاة المقبلة يُمثل خطوةً نوعيَّةً تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونيَّة وتعزيز خبرات الكوادر استعدادًا للانتخابات".