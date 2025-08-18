السفارة الأمريكية: انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة داعش

– دولياتأكدت في ، اليوم الاثنين، ان انسحاب من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة تنظيم الإرهابي، مشيرة الى ان مهمة التحالف العسكرية ستتحول إلى شراكة أمنية ثنائية مع القوات الأمنية العراقية.وقالت السفارة الأمريكية في تصريحات لموقع "الجزيرة" وتابعته نيوز، إن "انسحاب التحالف الدولي ليس نهاية عمله لهزيمة تنظيم داعش"، مبينا ان "التحالف الدولي سيواصل جهوده المدنية على مستوى العالم".وأضافت السفارة، أن "مهمة التحالف الدولي العسكرية ستتحول إلى شراكة أمنية ثنائية".