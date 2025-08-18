البرلمان "ينتحر" قبل انتهاء عمره.. عقد الجلسات مستحيل والنواب "يائسون"

يقول رئيس كتلة الإعمار والتنمية، ، إن "المجلس اقترب من نهاية مدته، وأن أي ضغط لعقد جلسات قبل هذا الموعد كان ممكنًا قبل فترة طويلة، لكنه أصبح اليوم مستحيلًا"، مؤكدا أن "الظروف الراهنة لا تسمح بعقد جلسات إضافية خلال الأشهر المقبلة".من جانبه، يشير النائب إلى "وجود مجموعة من القوانين التي قرئت مرتين وتحتاج إلى تصويت قبل انتهاء الدورة الحالية"، مضيفا ان أن "الخلافات بين المكونات السياسية لا تزال تؤثر في الحراك النيابي، ما أدى إلى حالة من الجمود في عمل المجلس".وأوضح اليساري، أن "هناك تحشيدًا لإقراره، لكنه يواجه تحديات داخلية وخارجية قد تعرقل تمريره في هذه الدورة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.من جانبه، يقول عضو إن "الأوضاع غير واضحة حتى الآن بشأن انعقاد جلسات قادمة"، موضحًا أن "الخلافات الأخيرة في المجلس ألقت بظلالها على إمكانية انعقاده خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً "عدم وضوح الرؤية حتى الآن".